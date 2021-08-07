Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 августа 2021 17:08

Стали известны стартовые составы команд на встрече в Туле «Арсенал» - «Крылья Советов»

Встреча начнется уже в 17.30 на домашней арене
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стал известен стартовый сотав Тульского «Арсенала» во встрече с «Крыльями Советов»

Стал известен стартовый сотав Тульского «Арсенала» во встрече с «Крыльями Советов»

Фото: материалы пресс-служб

В третьем туре матча Российской Премьер-лиги за «Арсенал» на поле выйдут: Левашов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Радакович, Бьёрнстрём, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко. Запасные: Шамов, Довбня, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Кангва, Костадинов, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.

Напомним, что встречу на домашней арене в Туле будет судить арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.