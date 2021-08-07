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Общество7 августа 2021 16:04

В Тульской области за минувший месяц из числа пропавших шестеро людей найдены погибшими

Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области за минувший месяц из числа пропавших шестеро людей найдены погибшими

В Тульской области за минувший месяц из числа пропавших шестеро людей найдены погибшими

Фото: соцсети

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подвели статистику пропавших в Тульской области людей в июле. Так, по информации поисковиков, в прошедшем месяце поступило 62 заявки об исчезновении. В настоящий момент 44 человека найдены живыми, 6 – погибшими, а поиски еще пяти продолжаются

Так, еще ищут молодых людей из Большой Тулы – 15-летнюю девушку и 19-етнего парня, которые, предполагается, убежали из дома вместе.