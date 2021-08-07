Матч тульского «Арсенала» со столичными «Крыльями Советов» рассудит Евгений Кукуляк Фото: материалы пресс-служб

34-летний арбитр первой категории дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне в матче «Арсенал» - «Сочи» (3:2).Что касается нашей команды, то калужанин в минувшем чемпионате судил матчи «Арсенал» - «Зенит» (0:0) и «Арсенал» - «Тамбов» (4:0).

Помогать Евгению Кукуляку будут Алексей Воронцов из Ярославля и Дмитрий Ермаков из Санкт-Птербурга, в резерве самарец Кирилл Силантьев.

Матч «Арсенал» - «Крылья Советов» пройдет сегодня, 7 августа, на Центральном стадионе. Начало в 17.30.