Сегодня, 7 августа, в центре Тулы запретят продажу алкоголя Фото: соцсети

В 17.30 на стадионе «Арсенал» начнется матч между тульским клубом «Арсенал» и самарскими «Крыльями Советов». В связи с этим не допускается розничная продажа алкоголя на расстоянии менее 1000 метров от входа для посетителей за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Поэтому продажа алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, будет ограничена с 14.30 до 22.00 в день матча.