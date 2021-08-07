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Общество7 августа 2021 11:47

Торговую сеть «Пятерочка» в Тульской области могут оштрафовать за невакцинированных сотрудников

Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора
Игорь КОПЫТОВ
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Торговую сеть «Пятерочка» в Тульской области могут оштрафовать за невакцинированных сотрудников

Торговую сеть «Пятерочка» в Тульской области могут оштрафовать за невакцинированных сотрудников

Фото: Алексей ФОКИН

За неделю специалисты службы выявили нарушения в сфере обязательной вакцинации в 5 структурах. Проверяются, в первую очередь, объекты торговли и общественного питания.

Так, ведомство уже составило административный протокол по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в отношении ООО "Агроторг". Дальнейшую судьбу сетевика будет решать суд. По указанной статье юридическому лицу грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что ранее суд рассматривал аналогичное дело в отношении компании "Дикси-Юг".