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Происшествия7 августа 2021 10:46

Пять машин, четверо пострадавших: авария на Калужском шоссе в Туле

Массовое ДТП произошло 6 августа вечером
Игорь КОПЫТОВ
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Пять машин, четверо пострадавших: авария на Калужском шоссе в Туле

Пять машин, четверо пострадавших: авария на Калужском шоссе в Туле

Фото: соцсети

По предварительной информации, недалеко от деревни Прудное большегруз, следовавший от Иншинки в сторону Тулы, притер Toyota, двигалавшуюся со стороны Щекино. После касательного столкновения легковушка вылетела на встречную полосу, где находились Chevrolet Niva, такси Hyundai Sonata и Renault Sandero, которые «собрались» по принципу домино. При этом один из автомобилей – «Нива» - опрокинулся. Всего в ДТП попали 5 машин.

Подробности ДТП уточняются. Четверо пострадавших были госпитализированы.