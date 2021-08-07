Пять машин, четверо пострадавших: авария на Калужском шоссе в Туле Фото: соцсети

По предварительной информации, недалеко от деревни Прудное большегруз, следовавший от Иншинки в сторону Тулы, притер Toyota, двигалавшуюся со стороны Щекино. После касательного столкновения легковушка вылетела на встречную полосу, где находились Chevrolet Niva, такси Hyundai Sonata и Renault Sandero, которые «собрались» по принципу домино. При этом один из автомобилей – «Нива» - опрокинулся. Всего в ДТП попали 5 машин.

Подробности ДТП уточняются. Четверо пострадавших были госпитализированы.