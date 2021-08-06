Писатель и кинокритик представит под Тулой фильм-призер Каннского фестиваля Фото: соцсети

Фильм Леоса Каракса «Корпорация Святые моторы» о человеке-хамелеоне, играющем десятки персонажей за один день. Он может оказаться нищей старушкой или жутким канализационным существом, плутом или достойным семьянином.

Премьера картины состоялась в 2012 году на Каннском кинофестивале. Теперь же после показа шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Евгений Майзель обсудит картину со зрителями.

Начало показа в ДК «Ясная Поляна» 7 августа в 19:00.