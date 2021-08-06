Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 17:37

В Новомосковске Тульской области установлен источник запаха гари

Его пытались обнаружить на протяжении двух недель
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новомосковске Тульской области, скорее всего, установлен источник запаха гари

В Новомосковске Тульской области, скорее всего, установлен источник запаха гари

Фото: Алексей ФОКИН

Источник запаха в новомосковских Сокольниках выявлен. Им оказалось старое навозохранилище птицефабрики, где под открытым небом были складированы подстилки с куриным пометом и перьями. А из-за установившейся этим летом жары произошло самовозгорание навоза.

Пожарным не удалось ликвидировать очаг полностью - отходы продолжают тлеть и источать едкое зловоние. Наиболее сильно запах ощущается по ночам. Обращения принять меры направлены в региональные Минприроды и Управление Росприроднадзора.