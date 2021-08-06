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Происшествия6 августа 2021 16:42

В Туле водитель скончался за рулем

Трагедия произошла в селе Хрущево
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле водитель скончался за рулем

В Туле водитель скончался за рулем

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 августа, на улице Центральной в селе Хрущево очевидцы обнаружили съехавший в кювет автомобиль Renault. В салоне местные жители обнаружили мужчину, не подававшего признаков жизни.

По предварительной версии, смерть не носит криминальный характер. Предполагается, что водителю внезапно стало плохо во время поездки, он успел сбросить скорость, после чего скончался.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранительным органам.