В Туле установили личность автохама на «УАЗе», бросавшего мусор в центре города Фото: соцсети

Напомним суть истории: днем 30 июля на улице Советской. В сторону центра города двигался УАЗик, за которым следовал кабриолет BMW. На Зареченском мосту из окна «буханки» вылетела жестяная банка. Водитель иномарки остановился, поднял мусор, а затем догнал на светофоре вездеход и «вернул» ему выброшенное. Все это зафиксировал видеорегистратор следовавшей за участниками истории машины — ролик на следующий день взорвал соцсети.

Сотрудники Госавтоинспекции со своей стороны установили личность водителя «УАЗика», пассажир которого позволил себе такой поступок — им оказался 35-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, а также отсутствует полис обязательного страхования. На мужчину составлены административные протоколы по двум административным статьям 12.1 и 12.37.