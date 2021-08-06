Петербуржец в Тульской области сбил насмерть женщину и скрылся, но был задержан Фото: Алексей ФОКИН

24 июля 2020 года мужчина, управляя автомобилем марки Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на переходившую проезжую часть женщину, которая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. Сам водитель с места ДТП скрылся.

Однако от правосудия бегал 28-летний житель Санкт-Петербурга недолго. Теперь суд вынес приговор согласно п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения) - шесть лет лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.