В Тульской области обиженная женщина чуть было не зарезала сожителя Фото: Алексей ФОКИН

15 июня 2021 года в квартире одного из домов города Новомосковска между обвиняемой и ее 38-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора. Обидевшись на оппонента, 40-летняя женщина дождалась, пока он уснет, взяла нож и вонзила его в грудь мужчины.

К счастью, довести свой преступный умысел до конца она не смогла, поскольку сожитель успел вызвать скорую помощь и был доставлен в больницу. Медикам удалось спасти его жизнь.

Теперь жительница Новомосковска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство.