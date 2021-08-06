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Происшествия6 августа 2021 13:43

В Советском округе Тулы задержан дебошир с бензопилой

К счастью, обошлось без травм и жертв
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле задержан дебошир с бензопилой

В Туле задержан дебошир с бензопилой

Фото: материалы пресс-служб

Накануне ночью возле одного из баров в центре Тулы мужчина бегал за посетителями с монтировкой и бензопилой. Об этом рассказали очевидцы прибывшему по тревожному вызову экипажу вневедомственной охраны Росгвардии очевидцы.

Предметы, с которыми гражданин нападал, были обнаружены в автомобиле, находящемся возле бара. Там же оказался и неадекватно ведший себя гражданин.

Задержанного - им оказался 40-летний житель Щекинского района - передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.