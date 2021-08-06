В Советском округе Тулы задержан дебошир с бензопилой

В Туле задержан дебошир с бензопилой
Фото: материалы пресс-служб
Накануне ночью возле одного из баров в центре Тулы мужчина бегал за посетителями с монтировкой и бензопилой. Об этом рассказали очевидцы прибывшему по тревожному вызову экипажу вневедомственной охраны Росгвардии очевидцы.
Предметы, с которыми гражданин нападал, были обнаружены в автомобиле, находящемся возле бара. Там же оказался и неадекватно ведший себя гражданин.
Задержанного - им оказался 40-летний житель Щекинского района - передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.