В Туле с парковки украли грузовую тележку. Злоумышленник задержан Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» обратилась менеджер по безопасности одного из сетевых строительных магазинов города. Женщина сообщила, что с территории автопарковки перед магазином, расположенным на улице Аркадия Шипунова в микрорайоне «Левобережный», совершена кража грузовой тележки.

Преступника искали по записям камер видеонаблюдения. Им оказался нигде не работающий 23-летний местный житель. Злоумышленник уже задержан.