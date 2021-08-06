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Происшествия6 августа 2021 15:55

В Туле с парковки украли грузовую тележку. Злоумышленник задержан

Полиция областного центра установила подозреваемого в краже
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле с парковки украли грузовую тележку. Злоумышленник задержан

В Туле с парковки украли грузовую тележку. Злоумышленник задержан

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» обратилась менеджер по безопасности одного из сетевых строительных магазинов города. Женщина сообщила, что с территории автопарковки перед магазином, расположенным на улице Аркадия Шипунова в микрорайоне «Левобережный», совершена кража грузовой тележки.

Преступника искали по записям камер видеонаблюдения. Им оказался нигде не работающий 23-летний местный житель. Злоумышленник уже задержан.