В Тульской области разыскивается водитель, сбивший 15-летнего юношу Фото: материалы пресс-служб

5 августа в 16.45 на 8-м километре автодороги «Алексин - Заокский» на территории Алексинского района водитель предположительно грузового фургона Volkswagen Caddy серого цвета сбил 15-летнего паренька, который, по предварительной информации, шел по обочине.

Пострадавший пешеход госпитализирован с различными травмами. А водитель, скрывшийся с места ДТП, разыскивается. Предварительно установлено, что автомобиль, совершивший наезд на несовершеннолетнего пешехода оснащен кузовом с «глухими» бортами, и у него отсутствует правое пассажирское зеркало.

Тульская Госавтоинспекция обращается за помощью к возможным свидетелем данного ДТП или тем, кто обнаружит вышеуказанное транспортное средство с признаками ДТП, и просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах ГИБДД.