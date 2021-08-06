Пьяный дебошир в Тульской области ударил полицейского: ему грозят пять лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, 2 августа 2021 года 47-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, оказал сопротивление прибывшему на вызов патрулю. При доставке его в отдел полиции он нанес удары кулаком оперуполномоченному отдела уголовного розыска и схватил его за шею.

В настоящее время местный житель помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу. Согласно статье № 318 УК РФ, ему грозит лишение свободы до пяти лет.