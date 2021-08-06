В Тульской области любителя пьяной езды отправили за решетку Фото: Алексей ФОКИН

Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина ранее имел судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а последний раз был задержан нетрезвым за рулем машины в ночное время 29 мая 2021 года.

Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 месяцев. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.