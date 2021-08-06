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Общество6 августа 2021 11:51

Эпидемиолог Мордвинцева рассказала тулякам о новой вакцине «Спутник Лайт»

Специалист ответила на распространённые вопросы о новом препарате в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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Эпидемиолог Мордвинцева рассказала тулякам о новой вакцине «Спутник Лайт»

Эпидемиолог Мордвинцева рассказала тулякам о новой вакцине «Спутник Лайт»

Фото: материалы пресс-служб

По словам и.о. главного внештатного эпидемиолога Тульской области Ольги Мордвинцевой, «Спутник Лайт» предназначен, прежде всего, для ревакцинации, а также для первичного введения молодым пациентам. Также он показан людям, уже перенесшим коронавирусную инфекцию более полугода назад.

Мордвинцева также пояснила, что проходить ревакцинацию «Спутником Лайт» можно вне зависимости от того, какая вакцина вводилась первично. При этом пациентам старше 60 лет советуют сделать выбор в пользу других препаратов.

Что касается противопоказаний к вакцинации данным препаратом, то к ним относятся обострение хронических заболеваний, воспалительные процессы в организме, а также тяжелые аллергические реакции и беременность.