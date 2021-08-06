Строительство детского сада по нацпроекту в Тульской области завершено после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки исполнения реализации национального проекта, в рамках которого подрядчик должен был построить детский сад в городе Ефремове, было установлено, что организация не выполнила все необходимые работы в установленные сроки.

Прокурор внес генеральному директору представление. Должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Общая сумма штрафов составила 330 тысяч рублей.

В настоящее время строительство детского сада завершено. Также выдано заключение о соответствии построенного объекта.