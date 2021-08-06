Тульские школьницы выиграли путешествие от Москвы до Владивостока, став победительницами «Большой перемены» Фото: материалы пресс-служб

В конкурсе участвовало более 7 тысяч обучающихся 5-7 классов. Участники конкурса успешно прошли онлайн-этап, во время которого выполнили задания на креативность и логику. На финальном этапе Тулу представляли 6 школьников.

В число победителей вошли три тульские школьницы – ученицы лицея № 2, гимназии № 1 и центра образования № 58. В сентябре 2021 года им предстоит совершить «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока с насыщенной культурной и образовательной программами, экскурсиями.