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Общество6 августа 2021 11:05

Тульские школьницы выиграли путешествие от Москвы до Владивостока, став победительницами «Большой перемены»

Подведены итоги Всероссийского конкурса среди интеллектуалов
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские школьницы выиграли путешествие от Москвы до Владивостока, став победительницами «Большой перемены»

Тульские школьницы выиграли путешествие от Москвы до Владивостока, став победительницами «Большой перемены»

Фото: материалы пресс-служб

В конкурсе участвовало более 7 тысяч обучающихся 5-7 классов. Участники конкурса успешно прошли онлайн-этап, во время которого выполнили задания на креативность и логику. На финальном этапе Тулу представляли 6 школьников.

В число победителей вошли три тульские школьницы – ученицы лицея № 2, гимназии № 1 и центра образования № 58. В сентябре 2021 года им предстоит совершить «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока с насыщенной культурной и образовательной программами, экскурсиями.