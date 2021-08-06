В тульском экзотариуме к Международному дню кошек открыли тематическую выставку Фото: материалы пресс-служб

В преддверии Международного дня кошек, который ежегодно отмечается 8 августа, в тульском экзотариуме открывается выставка «Коты мира».

Выставка включает в себя фотографии, информационные блоки и игру по карточкам. Посетители смогут узнать больше нового о шестнадцати хищных усатых зверьках: сервале, мануле, различных леопардовых кошках и других. В формате игры каждый сможет проверить свои знания, а за правильные ответы даже можно получить памятный сувенир.

В день открытия выставки 7 августа в экзотариуме пройдет тематический день «Такие разные коты».