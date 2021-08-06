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Общество6 августа 2021 10:16

В Тульской области дорожники пытались скрыть больше 12 миллионов налогов

Теперь руководителю компании придется заплатить крупный штраф
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области дорожники пытались скрыть больше 12 миллионов налогов

В Тульской области дорожники пытались скрыть больше 12 миллионов налогов

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в период с апреля по июль 2019 года 35-летний мужчина, занимая пост руководителя организации, занимавшейся строительством дорог в Тульской области, скрыл от налоговых органов больше 12 миллионов рублей. Для этого злоумышленник проводил расчеты по договорам с контрагентами через другую организацию без зачисления средств на расчетный счет предприятия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, и теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.