В Тульской области дорожники пытались скрыть больше 12 миллионов налогов Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в период с апреля по июль 2019 года 35-летний мужчина, занимая пост руководителя организации, занимавшейся строительством дорог в Тульской области, скрыл от налоговых органов больше 12 миллионов рублей. Для этого злоумышленник проводил расчеты по договорам с контрагентами через другую организацию без зачисления средств на расчетный счет предприятия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, и теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.