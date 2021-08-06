Уголовное дело о мене стадиона «Арсенал» на депо сняли со слушаний в областном суде Фото: Алексей ФОКИН

Материалы возвращены в Советский районный суд Тулы, где его предстоит доработать.

Напомним, обвиняемой Татьяне Силаевой, на момент совершения сделки возглавлявшей комитет имущественных и земельных отношений администрации города, вменялось то, что в конце 2014 – начале 2015 года она превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Спортивный объект перешел в собственность города, а трамвайное депо на ул. Оборонной в частные руки — на этом участке впоследствии началось жилищное строительство. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.