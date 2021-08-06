Под Тулой нетрезвую компанию молодежи на надувных матрасах унесло течением Фото: материалы пресс-служб

Вечером 5 августа около 22:00 из села Арсеньево в дежурную часть полиции поступило сообщение о без вести пропавших трех молодых людях. Выяснилось, что компания местных жителей во время отдыха на Оке решила на надувных матрасах доплыть до Белева. Там их должен был встретить человек на машине. Однако вскоре 21, 18 и 17-летние молодые люди перестали выходить на связь.

На поиски молодых людей был поднят личный состав региональной полиции и городов Белев и Арсеньево, а также сотрудники МЧС и добровольцы. В какой-то момент от рыбаков, отдыхавших в районе слиянии Оки и реки Иста, поступила информация, что видели троих молодых людей на надувных матрасах, которые двигались в сторону Белева.

Правоохранители подняли в воздух квадракоптер, а в акваторию реки вышел патрульный катер.

Около пяти часов утра пропавших удалось найти на берегу в районе деревни Федяшево Белевского района. Они пояснили, что на приключение их подтолкнуло состояние алкогольного опьянения. Во время сплава они потеряли мобильный телефон, к тому же пошел дождь. Компания стала замерзать, и они приняли решение пристать к берегу и укрыться матрасами.

Всего горе-путешественники проплыли около 15 километров, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.