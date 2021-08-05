Где в Туле не будет света завтра, 5 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:00 до 15:00 - ул. Кауля, 7 к. 2, 7 к. 1, 5 к. 3, 3 к. 1, 7, 16, 10, 5 к. 1, 5 к. 2, 7 к. 4, 3 к. 3, 9, 7 к. 3, 9 к. 3;

с 09:00 до 16:00 - ул. Лобачевского 2-26, 26-б, 29, 42-в, 80, 82-а, 62-б, 44, 46, 46-а, ул. Глухополянская 52-64, 60, 56-а- б- в- г, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63-а, 64, 58-58-в;

с 09:00 до 17:00 - ул. Р. Зорге 36, 29; ул. Кутузова, 37; пр-т Ленина, 124, 124-а;

с 09:00 до 18:00 - ул. Кутузова, 96, 98; ул. Металлургов, 72-а;

с 12:00 до 15:00 - ул. Металлистов, 15; ул. Советская, 7, 11; пер. Черниковский, 4, 10.