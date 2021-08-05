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Спорт5 августа 2021 16:12

Молодежка «Академии Михайлова» уверенно обыграла дома в Тульской области «Капитан» из Ступино

Ответная встреча также сложилась удачно для наших хоккеистов
Игорь КОПЫТОВ
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Молодежка «Академии Михайлова» уверенно обыграла дома в Тульской области «Капитан» из Ступино

Молодежка «Академии Михайлова» уверенно обыграла дома в Тульской области «Капитан» из Ступино

Фото: соцсети

4 августа «Академия Михайлова» принимала в Новомосковске ступинский «Капитан». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу наших хоккеистов.

«Академики» сделали уверенный шаг к победе еще в первом периоде, который завершился со счетом 3:0 в пользу туляков, а в дальнейшем удержали нужную разницу в счете и уверенно победили. У наших хоккеистов отличились Никита Веренич, Кирилл Пукело, Артур Гималетдинов и Арсений Гордеев.

Это было вторая встреча соперников. В предыдущей, на льду в Ступино наша команда также сумела обыграть «Капитан».

Комментируя победу, наставник «академиков» Игорь Гаврилов подчеркнул:

- Мы успешно провели работу над ошибками. Навязали свой темп, быстрое владение шайбой. Сегодня все показали достойный уровень, но надо стремиться к лучшему — впереди у нас первый предсезонный турнир.