Начальник одного из центров занятости в Тульской области получал пособия за «мертвые души» Фото: Алексей ФОКИН

43-летняя женщина, занимая должность начальника центра занятости населения в Суворове, поставила на учет в качестве безработных пятерых мужчин, за которых с конца 2018 по конец 2019 года получила социальные выплаты на общую сумму более 249 тысяч рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.