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Происшествия5 августа 2021 15:46

Начальник одного из центров занятости в Тульской области получал пособия за «мертвые души»

В Суворове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного учреждения
Игорь КОПЫТОВ
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Начальник одного из центров занятости в Тульской области получал пособия за «мертвые души»

Начальник одного из центров занятости в Тульской области получал пособия за «мертвые души»

Фото: Алексей ФОКИН

43-летняя женщина, занимая должность начальника центра занятости населения в Суворове, поставила на учет в качестве безработных пятерых мужчин, за которых с конца 2018 по конец 2019 года получила социальные выплаты на общую сумму более 249 тысяч рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.