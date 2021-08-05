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Здоровье5 августа 2021 14:45

В Тульской области с 5 августа снят ряд коронавирусных ограничений

Внесены изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области»
Игорь КОПЫТОВ
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Так, с 5 августа возобновляется деятельность детских игровых комнат и аттракционов в ТРЦ. Организации общепита могут работать круглосуточно, но при условии заполнения зала не более чем на 80%. Также, необходимо неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора. Отменены рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных.

Заполняемость театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50% при соблюдении масочного режима.