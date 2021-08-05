Жители Новомосковска Тульской области страдают запаха гари Фото: Алексей ФОКИН

Жители микрорайона Сокольники вторую неделю страдают от запаха гари по ночам. Едкий «аромат» появляется, как правило, при южном ветре. Представители МЧС неоднократно выезжали в Сокольники, но определить источник пока не удалось.

Одним из предположений, что и где может гореть, стала старая заброшенная свалка, расположенная недалеко от бывшей 38-й шахты, но и проверка экологов-общественников результата не дала - ни запаха горения или тления, ни следов возгораний.

Помимо свалки, есть другие возможные варианты источника запаха гари, которые сейчас проверяются. Поиски правонарушителя продолжаются.