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Общество5 августа 2021 15:17

Жители Новомосковска Тульской области страдают запаха гари

Впрочем, найти источник зловония не удается
Игорь КОПЫТОВ
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Жители Новомосковска Тульской области страдают запаха гари

Жители Новомосковска Тульской области страдают запаха гари

Фото: Алексей ФОКИН

Жители микрорайона Сокольники вторую неделю страдают от запаха гари по ночам. Едкий «аромат» появляется, как правило, при южном ветре. Представители МЧС неоднократно выезжали в Сокольники, но определить источник пока не удалось.

Одним из предположений, что и где может гореть, стала старая заброшенная свалка, расположенная недалеко от бывшей 38-й шахты, но и проверка экологов-общественников результата не дала - ни запаха горения или тления, ни следов возгораний.

Помимо свалки, есть другие возможные варианты источника запаха гари, которые сейчас проверяются. Поиски правонарушителя продолжаются.