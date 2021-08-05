В Тульской области мужчина убил знакомого из-за долга Фото: Алексей ФОКИН

Суд пока не вынес вердикта, хотя допрошены 17 свидетелей, потерпевшая — родственница погибшего. Само же преступление произошло еще летом 2012 года. В один из июньских вечеров возле Ревякинского центра культуры и досуга двое знакомых выясняли сроки возврата долга. Должник от слов перешел к делу и несколько раз ударил оппонента кулаком в голову.

На следующий день потерпевший скончался в тульской Ваныкинской больнице.

Теперь распустившему руки мужчине по ч. 4 ст. 111 УКФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека тюремный срок до пятнадцати лет.