В Тульской области женщина убила знакомого, обидевшись на оскорбления в свой адрес Фото: Алексей ФОКИН

В конце мая 2021 года в квартире, расположенной в городе Суворове, обвиняемая поссорилась с гостившим у нее знакомым. Причиной стало оскорбление ее и сожителя. Женщина предупредила гостя: если он не перестанет их оскорблять, она его убьет.

Мужчина слова знакомой всерьез не воспринял, а зря - подсудимая взяла из тумбочки на кухне нож и, вернувшись в зал квартиры, подозвала к себе знакомого, после чего нанесла ему несколько ударов.

Смерть потерпевшего наступила на месте от обильной кровопотери.

Приговором Суворовского районного суда Тульской области злоумышленница признана виновной в умышленном причинение смерти, и по ч. 1 ст. 105 УК РФ ей назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.