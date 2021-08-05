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Происшествия5 августа 2021 12:59

Две автоледи опрокинулись в кювет в Тульской области

Пассажирка пострадала сильнее водителя
Игорь КОПЫТОВ
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Две автоледи опрокинулись в кювет в Тульской области

Две автоледи опрокинулись в кювет в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

4 августа в два с небольшим после полуночи на улице Кирова поселка Товарковский Богородицкого района Тульской области 23-летняя девушка не справилась с управлением Mitsubishi Lancer и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала сама автоледи, которая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущена, а также ее пассажирка-ровесница, госпитализированная с различными травмами.

Кстати, водитель Mitsubishi отказалась от прохождения медосвидетельствования, и теперь ей грозит штраф по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.