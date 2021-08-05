Филиал Исторического музея ищет туляков с императорской фамилией Фото: соцсети

В преддверии открытия выставки «Романовы» филиал Исторического музея в Туле объявляет акцию «Я – Романов».

Романовы — одна из самых распространенных фамилий в России. Она тесно связана с историей страны: Романовы — боярский род, царская и императорская фамилия. Россияне, не относившиеся к высшему сословию, получали эту фамилию от отчества отца или имени деда. Акция «Я — Романов» пройдет с 6 августа по 6 сентября 2021 года. За это время музей готов приянть истории семей жителей региона — носителей фамилии по телефону, в аккаунтах филиала ГИМ в социальных сетях и непосредственно в резиденции на улице Металлистов в Музейном квартале Тулы.

Накануне Дня города, 10 сентября, музей проведет для тульских Романовых специальную экскурсию по выставке, посвященной истории императорского рода.