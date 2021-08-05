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Общество5 августа 2021 10:49

В Тульской области задержали экстремиста за призывы к насилию в отношении силовиков

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержали экстремиста за призывы к насилию в отношении силовиков

В Тульской области задержали экстремиста за призывы к насилию в отношении силовиков

Фото: соцсети

4 августа, силовиками был задержан житель Щекино за публичные призывы к экстремистской деятельности. По имеющимся данным, 27-летний Евгений являясь приверженцем леворадикальных идей разместил в интернете материалы с публичными призывами к применению насилия в отношении отдельных социальных групп. Среди этих групп были и силовики.

В сообщении отмечается, что в отличии от смелого поведения в интернете, при личной встрече с правоохранителями автор жарких и решительных комментариев о необходимости насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, «смотрел в пол как подросток». А приверженность леворадикальным идеям пояснил просмотром видеоконтента экстремистского содержания в Сети.