В Тульской области задержали экстремиста за призывы к насилию в отношении силовиков Фото: соцсети

4 августа, силовиками был задержан житель Щекино за публичные призывы к экстремистской деятельности. По имеющимся данным, 27-летний Евгений являясь приверженцем леворадикальных идей разместил в интернете материалы с публичными призывами к применению насилия в отношении отдельных социальных групп. Среди этих групп были и силовики.

В сообщении отмечается, что в отличии от смелого поведения в интернете, при личной встрече с правоохранителями автор жарких и решительных комментариев о необходимости насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, «смотрел в пол как подросток». А приверженность леворадикальным идеям пояснил просмотром видеоконтента экстремистского содержания в Сети.