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Общество5 августа 2021 9:21

Отстраненные из-за отказа вакцинироваться работники «Щегловского вала» в Туле подали в суд

Судиться они намерены с руководством предприятия
Игорь КОПЫТОВ
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Отстраненные из-за отказа вакцинироваться работники «Щегловского вала» в Туле, подали в суд

Отстраненные из-за отказа вакцинироваться работники «Щегловского вала» в Туле, подали в суд

Фото: Алексей ФОКИН

На 18 августа в Пролетарском районном суде Тулы назначено слушание дела по иску сотрудников АО "Щегловский вал", отстраненных от работы из-за отказа пройти вакцинацию. Люди уверены, что руководство поступило незаконно, отправив их с 18 июля в неоплачиваемые отпуска и требуют допустить их к работе с выплатой неполученного заработка за период отстранения и компенсации морального вреда.

Из 57 человек в суд подали пока 18.