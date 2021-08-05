Отстраненные из-за отказа вакцинироваться работники «Щегловского вала» в Туле, подали в суд Фото: Алексей ФОКИН

На 18 августа в Пролетарском районном суде Тулы назначено слушание дела по иску сотрудников АО "Щегловский вал", отстраненных от работы из-за отказа пройти вакцинацию. Люди уверены, что руководство поступило незаконно, отправив их с 18 июля в неоплачиваемые отпуска и требуют допустить их к работе с выплатой неполученного заработка за период отстранения и компенсации морального вреда.

Из 57 человек в суд подали пока 18.