Где в Туле не будет света завтра, 5 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:00 до 16:00 - ул. Кауля 9 к. 4, к. 3, 11-а, 11-в, 11 к. 1, к. 2; 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 4-28 (четн.), 3-25 (нечетн.); 23-й пр-зд, 3-24;

с 09:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 124, 124-а; Одоевское ш. 110; ул. М. Жукова 4-б; ул. Р. Зорге 29, 29; ул. Кутузова 33, 37, 31, 33-а, 35; ул. Баженова 26, 30, 32/33; ул. Шухова 28; п.Михалково, ул.Косогорская; ул.Воронежская; ул.Российская; ул.Тверская; ул.Михалковская; ул.Волжская; ул.Самарская; ул.Невская; ул.Окская; Балтийская; ул.Донская; ул.Смоленская; ул.Саратовская 1й Михалковский пр-зд; 2й Михалковский пр-зд; 3й Михалковский пр-зд; 4й Михалковский пр-зд; 5й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.; 8-й Лихвенский пр-зд 4-11; 11-й Лихвенский пр-зд 1-37,2, 6-а, 6-16; 10-й Лихвенский пр-зд 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15, 22-36; 7-й Лихвенский пр-зд 1-15, 2-12; 9-й Лихвинский пр-зд 16-в, 16-г;

с 09:90 до 18:00 - ул. Смидович, 16-а, 18-а.