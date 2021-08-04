В Туле расчищают русло реки Воронки в районе Московского вокзала Фото: материалы пресс-служб

Сейчас расчистка русла Воронки специализированной техникой проводится с целью снижения уровня воды в реке — это поможет увеличить пропуск ливневых вод с Красноармейского проспекта и улицы Сойфера.

Понтон с фрезой-манипулятором будоражит ил, песок и по шлангу сбрасывает их вниз по течению. Потом это все собирается и вывозится.

В настоящее время прочищено около 600 метров русла реки, также выполнены работы по расчистке берегов от кустарника и мелколесья.