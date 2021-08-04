5 августа южная часть Тулы вновь останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения связаны с проведением внеплановых работ на Масловском водозаборе.

Так, завтра, 5 августа, с 08:00 до окончания работ пониженное давление воды будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города Тулы южнее улицы Гоголевской, в квартале ограниченном улицами: проспект Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в поселках: Рассвет, Иншинский, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, а также в деревнях Барыково, Алексеевка, Сторожевое, Помогалово, Селиховое, Площанки и воинском городке Берники.

По окончании работ может временно ухудшиться качество воды по мутности и содержанию железа.