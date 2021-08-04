Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 14:50

В Тульской области завод металлоконструкций задолжал работникам более миллиона рублей

По требованию прокуратуры задолженность по заработной плате погашена
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области завод металлоконструкций задолжал работникам более миллиона рублей

В Тульской области завод металлоконструкций задолжал работникам более миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН

ООО «Болоховский завод металлоконструкций» за июнь 2021 года образовал задолженность по заработной плате перед 101 работником в размере 1,3 млн рублей.

Дело решилось после вмешательства Киреевской межрайонной прокуратуры. Руководителю организации вынесено представление, во исполнение требований которого задолженность по заработной плате была полностью погашена. На самого директора наложен штраф, согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.