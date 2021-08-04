В Тульской области завод металлоконструкций задолжал работникам более миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

ООО «Болоховский завод металлоконструкций» за июнь 2021 года образовал задолженность по заработной плате перед 101 работником в размере 1,3 млн рублей.

Дело решилось после вмешательства Киреевской межрайонной прокуратуры. Руководителю организации вынесено представление, во исполнение требований которого задолженность по заработной плате была полностью погашена. На самого директора наложен штраф, согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.