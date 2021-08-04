В Тульской области оштрафовали собственника земель, устроившего на них свалку Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что одно из небольших предприятий по производству кирпича, черепицы и прочих строительных материалов на принадлежащих ему трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 520,3 га организовало несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, строительного мусора и автомобильных покрышек, относящиеся к 4 классу опасности. Также не проводилась обработка почвы от зарастания многолетней сорной растительностью.

Должностное лицо предприятия теперь обязано выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.