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Общество4 августа 2021 14:28

В Тульской области оштрафовали собственника земель, устроившего на них свалку

Собственник сельхозучастков в Щекинском районе оштрафован за нарушения земельного законодательства РФ
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области оштрафовали собственника земель, устроившего на них свалку

В Тульской области оштрафовали собственника земель, устроившего на них свалку

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что одно из небольших предприятий по производству кирпича, черепицы и прочих строительных материалов на принадлежащих ему трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 520,3 га организовало несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, строительного мусора и автомобильных покрышек, относящиеся к 4 классу опасности. Также не проводилась обработка почвы от зарастания многолетней сорной растительностью.

Должностное лицо предприятия теперь обязано выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.