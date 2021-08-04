В Туле ведущего инженера автотранспортного цеха поймали на взятках Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что работая ведущим инженером автотранспортного цеха на одном из крупных предприятий областной столицы, мужчина в период с 2018 по 2021 годы неоднократно получал от водителей предприятия деньги за направление их в высокооплачиваемые командировки.

Общая сумма взяток составила более 405 тысяч рублей.

Теперь, согласно решению суда, 31-летнему туляку предстоит выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.