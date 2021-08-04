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Спорт4 августа 2021 13:19

Тульский футбольный клуб «Арсенал» опроверг информацию об отставке Парфенова

Команда не собирается менять главного тренера
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский футбольный клуб «Арсенал» опроверг информацию об отставке Парфенова

Тульский футбольный клуб «Арсенал» опроверг информацию об отставке Парфенова

Фото: материалы пресс-служб

Накануне в Сети и в некоторых СМИ появилась информация об отставке наставника оружейников и даже о том, что тульский клуб уже почти достиг договоренности с новым главным тренером. Правда, имя его не называлось.

Сегодня, 4 августа, «Арсенал» на своем официальном сайте опроверг информацию о скорой отставке Дмитрия Парфенова. В сообщении говорится, что команда в штатном режиме готовится к матчу третьего тура чемпионата России с «Крыльями Советов».