Тульский футбольный клуб «Арсенал» опроверг информацию об отставке Парфенова Фото: материалы пресс-служб

Накануне в Сети и в некоторых СМИ появилась информация об отставке наставника оружейников и даже о том, что тульский клуб уже почти достиг договоренности с новым главным тренером. Правда, имя его не называлось.

Сегодня, 4 августа, «Арсенал» на своем официальном сайте опроверг информацию о скорой отставке Дмитрия Парфенова. В сообщении говорится, что команда в штатном режиме готовится к матчу третьего тура чемпионата России с «Крыльями Советов».