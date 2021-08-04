Глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков покинул пост Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 4 августа, появилась информация об уходе с должности начальника главного управления по Привокзальному округу Евгения Пятисоцкова. Чиновник занимал должность с января 2017 года. До этого он трудился в администрации Тулы заместителем начальника главного управления по благоустройству — начальником отдела по благоустройству по Привокзальному территориальному округу.

Сейчас обязанности главы округа временно исполняет его заместитель по социальной политике Ирина Пилипенко. Кто в дальнейшем возглавит террокруг, пока неизвестно.