Телефонные мошенники обманули супругов из Тульской области больше, чем на 3 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

На этот раз жертвами обмана стали супруги из поселка Первомайский Щекинского района. Злоумышленники позвонили по телефону 44-летнему мужчине и рассказали о выявленной попытке получения кредита на его имя. Для недопущения этого его попросили самого оставить заявку на кредит, который при оформлении должен был якобы не допустить получения денег мошенниками. Мужчина последовал всем инструкциям собеседника. Более того, попросил звонившего проверить, нет ли попыток оформления кредита на имя его супруги. 38-летняя женщина после разговора разговор с псевдо-работником банка тоже оформила кредит.

В итоге семейная пара перевела на «защищенный счет» 3 миллиона 200 тысяч рублей. Лишь начав получать сообщения об оформлении кредитов и графике выплат супруги осознали, что стали жертвами обмана.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.