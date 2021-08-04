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Звезды4 августа 2021 10:49

В Тульской области появится новая «легендарная» аллея

Разместится она в Алексинском районе
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области появится новая «легендарная» аллея

В Тульской области появится новая «легендарная» аллея

Фото: соцсети

В последние выходные лета на поле под Бунырево будет заложена аллея в честь музыкантов-участников фестиваля «Дикая мята». По задумкам организаторов, каждое дерево в будущем будет напоминать посетителям имена тех, кто пришел на помощь фестивалю в сложный момент.

Деревья будут высажены вдоль центральной аллеи, и каждое дерево навсегда даст название улице фестивального кемпинга. Уже сейчас известны названия 50 фестивальных улиц, а также 30 деревьев партнерской аллеи.