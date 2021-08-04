В Тульской области на сыроварне обнаружили санитарные нарушения
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В ходе прокурорской проверки на одном из малых предприятий Новомосковска было обнаружено, что в отделении закваски сыра находились посторонние вещи: дезинфектор, стиральный порошок, метлы, швабры. Там же хранились личные вещи работников - обувь и одежда.
Кроме того эвакуационные пути были загромождены оборудованием, огнетушители отсутствовали.
Согласно постановлению прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей.