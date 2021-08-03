Где в Туле не будет света завтра, 4 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 08:30 до 17:00 - ул. Первомайская, 28; ул. Фрунзе, 29; ул. С. Перовской, 40, 38-а; ул. Фрунзе, 29; пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22, 9-17, 9-а; ул. Горнячкая, 12-16, 19, 21, 1-15, 2-10; пер. Циолковского, 14-а-22, 13-21; пер. Врубовой, 1-41-а, 2-48; пер. О. Кошевого, 1-13, 2-18; ул. О. Кошевого, 1-17, 2-14; пер. Агеева 1-10;

с 09:00 до 16:00 - ул. Лобачевского, 62-б, 82-а;

с 09:00 до 17:00 - ул. Некрасова, 7; ул. Ложевая, 125, 125-а, 123, 130; ул. Марата 31. ул. Гармонная 28; Одоевское ш. 110; ул. М. Жукова 4-б; ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26; п. Косая гора; ул. Горняк 1-19, 2-24; пр-зд Лесной, 6-16; ул. М. Горького, 31, 33, 35, 64, 66, 39, 41, 43; ул. Лесная 1, п. Матвеевские дачи, 48, 33, 34, 38, 39, 46, 48-а, 49, 50, 51, 52, 44, 48, 35, 40, 41, 37, 1-30; п. Станционный, 49, 7-а; 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24, 3-19, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а-б, 12-а, ул. М. Кулига 3-а, 2-6, 3-15, 9-а, 13-а-б-в; ул. Колхозная, 48-118-а, 29-73; пер. Колхозный, 2; п. 1-й Западный: ул. Л. Толстого, 2-72 (четн.).