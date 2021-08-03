Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет в начале сентября Фото: Алексей ФОКИН

Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет в городе оружеников с 3 по 5 сентября. Темой его станет «Настоящее время». Российские писатели, просветители, критики и издатели обсудят, как современная литература фиксирует и сохраняет реальность, отражает и преображает в книги, комиксы и иллюстрации то, что происходит с нами здесь и сейчас.

Участников ждут встречи с известными писателями и поэтами — Денисом Драгунским, Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, Артуром Гиваргизовым, Анной Старобинец, Алексеем Олейниковым и другими, а также лекции для родителей о воспитании, детском чтении, буллинге и особенных детях от психологов, филологов, учителей и сотрудников центра психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой; спектакли Московского театра кукол и театра «Привет» из Санкт-Петербурга, авторские чтения основателя театра «Моника и дрозд» и постановки режиссера Анны Куненковой-Боголюбской.

Из нового в 2021 году — объединение с поэтическим фестивалем «ХомяковHome», который проходит в усадьбе Богучарово. Попасть туда можно будет на специальном автобусе.

Напомним, «ЛитераТула» начинался как самый большой в стране фестиваль детской книги. Но с прошлого года впервые в него включили и «взрослых» авторов.