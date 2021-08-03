В Тульской области муниципальное предприятие незаконно пробурило артезианскую скважину Фото: Алексей ФОКИН

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недрах муниципальным казенным предприятием «Малаховская служба сервиса» в Заокском районе.

Выяснилось, что фирма эксплуатировала артезианские скважины без лицензии на право их пользования. Как результат - суд обязал предприятие получить лицензию на право пользования недрами в установленном законом порядке, а главный инженер организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и оштрафован на 30 тысяч рублей.