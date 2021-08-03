Туляков приглашают принять участие в конкурсе художественных рисунков Фото: Алексей ФОКИН

Его организатором выступила Тульская городская Дума. К участию приглашаются все желающие, а главной целью проведения является привлечение населения к сохранению историко-культурного наследия города Тулы, развитию общественной и культурной жизни города посредством живописи.

Номинации:

– Тула историческая (архитектура города);

– городской пейзаж;

– городские общественные пространства: скверы, парки, улицы;

– интересные места города.

На конкурс принимаются рисунки с изображением видов Тулы в разные времена года. Работы могут быть выполнены в одной из техник: масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д. и иметь единый стиль. Ко всем рисункам должна быть приложена заявка с указанием фамилии и имени автора, названия работы, контактного телефона.

Работы можно предоставить на бумаге, картоне в формате А4 (29,7 х 21 см) и формате 38 х 18 см, 15 х 15 см, без рамки, либо сканированные изображения в формате JPEG или TIFF или фотокопии рисунков в большом разрешении: размер – не менее 1920 х 1080 dpi и 1000 х 1000 dpi.

Рисунки принимаются с 1 июля по 1 сентября 2021 года по адресу: Тула, пл. Ленина, 2.

Телефон для справок 36-46-87. Либо по электронной почте: smi.tgd@yandex.ru с пометкой «Конкурс рисунков».

Каждый участник конкурса может предоставить не более 14 работ. Участники должны подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Победителей конкурса определит компетентное жюри под председательством Главы города Тулы Ольга Слюсарева. Рисунки будут оцениваться с учетом полноты раскрытия темы, оригинальности исполнения, технических и художественных характеристик. Итоги подведут 10 сентября. Авторы рисунков, занявшие призовые места, получат призы. Приглашаем всех желающих принять участие.

Положение о конкурсе рисунков «Моя любимая Тула».